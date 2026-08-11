Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Lido EarnUSD сьогодні становить 1,023 USD. Ринкова капіталізація EARNUSD становить 26 217 592 USD. Відстежуйте оновлення цін EARNUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lido EarnUSD сьогодні становить 1,023 USD. Ринкова капіталізація EARNUSD становить 26 217 592 USD. Відстежуйте оновлення цін EARNUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EARNUSD

Інформація про ціну EARNUSD

Що таке EARNUSD

Офіційний вебсайт EARNUSD

Токеноміка EARNUSD

Прогноз ціни EARNUSD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Lido EarnUSD

Ціна Lido EarnUSD (EARNUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EARNUSD до USD:

$1,023
$1,023$1,023
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lido EarnUSD (EARNUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:36:42 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lido EarnUSD

Поточна ціна Lido EarnUSD (EARNUSD) сьогодні становить $ 1,023, зі зміною 0,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EARNUSD до USD становить $ 1,023 за EARNUSD.

Lido EarnUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 217 592, з циркуляційною пропозицією у 25,64M EARNUSD. Протягом останніх 24 годин EARNUSD торгувався між $ 1,021 (мінімум) та $ 1,025 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,65, тоді як історичний мінімум — $ 0,981191.

У короткостроковій динаміці EARNUSD змінився на -0,00% за останню годину та на +0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0,00.

Ринкова інформація щодо Lido EarnUSD (EARNUSD)

$ 26,22M
$ 26,22M$ 26,22M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 26,22M
$ 26,22M$ 26,22M

25,64M
25,64M 25,64M

25 635 350,8305021
25 635 350,8305021 25 635 350,8305021

Поточна ринкова капіталізація Lido EarnUSD — $ 26,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0,00. Циркуляційна пропозиція EARNUSD — 25,64M, зі загальною пропозицією 25635350.8305021. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,22M.

Історія ціни Lido EarnUSD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,021
$ 1,021$ 1,021
Мін. за 24 год
$ 1,025
$ 1,025$ 1,025
Макс. за 24 год

$ 1,021
$ 1,021$ 1,021

$ 1,025
$ 1,025$ 1,025

$ 4,65
$ 4,65$ 4,65

$ 0,981191
$ 0,981191$ 0,981191

-0,00%

-0,05%

+0,08%

+0,08%

Історія ціни Lido EarnUSD (EARNUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lido EarnUSD до USD становила $ -0,000611070411262737.
За останні 30 днів зміна ціни Lido EarnUSD до USD становила $ +0,0039336396.
За останні 60 днів зміна ціни Lido EarnUSD до USD становила $ +0,0102531198.
За останні 90 днів зміна ціни Lido EarnUSD до USD становила $ +0,0002875669929135.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000611070411262737-0,05%
30 днів$ +0,0039336396+0,38%
60 днів$ +0,0102531198+1,00%
90 днів$ +0,0002875669929135+0,00%

Прогноз ціни Lido EarnUSD

Прогноз ціни Lido EarnUSD (EARNUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EARNUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Lido EarnUSD (EARNUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lido EarnUSD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lido EarnUSD у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EARNUSD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lido EarnUSD.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Про Lido EarnUSD

Скільки коштує Lido EarnUSD зараз?

Lido EarnUSD зараз торгуються по ціні ₴45.08283867682320000, з рухом ціни -0.05% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься EARNUSD сьогодні?

EARNUSD продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin.

Наскільки популярний Lido EarnUSD сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають EARNUSD.

Що відрізняє Lido EarnUSD від інших криптоактивів?

Як частина категорії Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin та створений на мережі --, EARNUSD пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки EARNUSD існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 25635350.8305021 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Lido EarnUSD за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴204.9219939855600000, а найнижча точка (ATL) — ₴43.24034757003991440000, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.

Люди також запитують: Інші запитання про Lido EarnUSD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:36:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lido EarnUSD (EARNUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Lido EarnUSD

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,4044
$0,4044$0,4044

+304,40%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51378
$0,51378$0,51378

+927,56%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01619
$0,01619$0,01619

+29,20%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17694
$0,17694$0,17694

-12,36%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51378
$0,51378$0,51378

+927,56%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027940
$0,027940$0,027940

+87,55%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1991
$3,1991$3,1991

+77,61%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00943
$0,00943$0,00943

+57,42%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003800
$0,0003800$0,0003800

+21,79%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?