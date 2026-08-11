Сьогоднішня ціна Lido Earn ETH

Поточна ціна Lido Earn ETH (EARNETH) сьогодні становить $ 1,893.98, зі зміною 3.16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EARNETH до USD становить $ 1,893.98 за EARNETH.

Lido Earn ETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 146,933,704, з циркуляційною пропозицією у 77.58K EARNETH. Протягом останніх 24 годин EARNETH торгувався між $ 1,892.59 (мінімум) та $ 1,953.3 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,640.93, тоді як історичний мінімум — $ 1,072.46.

У короткостроковій динаміці EARNETH змінився на -0.03% за останню годину та на +0.81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Lido Earn ETH (EARNETH)

Ринкова капіталізація $ 146.93M$ 146.93M $ 146.93M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 146.93M$ 146.93M $ 146.93M Циркуляційне постачання 77.58K 77.58K 77.58K Загальна пропозиція 77,579.5012150589 77,579.5012150589 77,579.5012150589

Поточна ринкова капіталізація Lido Earn ETH — $ 146.93M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція EARNETH — 77.58K, зі загальною пропозицією 77579.5012150589. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 146.93M.