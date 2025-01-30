Ціна LICKGOAT (LICK)
Поточна ціна LICKGOAT (LICK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LICK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LICKGOAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.99 USD
- зміна ціни LICKGOAT протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LICKGOAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LICKGOAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LICKGOAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LICKGOAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ 0
|-2.77%
|60 днів
|$ 0
|-25.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LICKGOAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
+0.20%
-10.64%
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