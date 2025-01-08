Сьогоднішня ціна Licker (LICKER)

Поточна ціна Licker (LICKER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.13K USD. Ціна LICKER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Licker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.85 USD

- зміна ціни Licker протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 970.00M USD

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