Інформація щодо ціни Libra Incentix (LIXX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00473475$ 0,00473475 $ 0,00473475 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,48% Зміна ціни (1 дн.) -10,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,32%

Актуальна ціна Libra Incentix (LIXX) становить --. За останні 24 години LIXX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIXX становить $ 0,00473475, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LIXX змінився на +0,48% за останню годину, -10,99% за 24 години та на -29,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Libra Incentix (LIXX)

Ринкова капіталізація $ 977,06K$ 977,06K $ 977,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,19M$ 2,19M $ 2,19M Циркуляційне постачання 6,70B 6,70B 6,70B Загальна пропозиція 15 000 000 000,0 15 000 000 000,0 15 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Libra Incentix — $ 977,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIXX — 6,70B, зі загальною пропозицією 15000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,19M.