Актуальна ціна Libra Incentix сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIXX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIXX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Libra Incentix сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LIXX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LIXX на MEXC вже зараз.

Докладніше про LIXX

Інформація про ціну LIXX

Whitepaper LIXX

Офіційний вебсайт LIXX

Токеноміка LIXX

Прогноз ціни LIXX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Libra Incentix

Ціна Libra Incentix (LIXX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LIXX до USD:

$0,00014583
$0,00014583$0,00014583
-10,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Libra Incentix (LIXX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Libra Incentix (LIXX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00473475
$ 0,00473475$ 0,00473475

$ 0
$ 0$ 0

+0,48%

-10,99%

-29,32%

-29,32%

Актуальна ціна Libra Incentix (LIXX) становить --. За останні 24 години LIXX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LIXX становить $ 0,00473475, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LIXX змінився на +0,48% за останню годину, -10,99% за 24 години та на -29,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Libra Incentix (LIXX)

$ 977,06K
$ 977,06K$ 977,06K

--
----

$ 2,19M
$ 2,19M$ 2,19M

6,70B
6,70B 6,70B

15 000 000 000,0
15 000 000 000,0 15 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Libra Incentix — $ 977,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LIXX — 6,70B, зі загальною пропозицією 15000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,19M.

Історія ціни Libra Incentix (LIXX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Libra Incentix до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Libra Incentix до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Libra Incentix до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Libra Incentix до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-10,99%
30 днів$ 0+327,62%
60 днів$ 0+50,55%
90 днів$ 0--

Що таке Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix is a technology company specializing in consumer loyalty. The LIX platform is the leading blockchain-based B2C Rewards Marketplace. Utility token LIXX enables ordinary shoppers to earn and freely use loyalty points.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Libra Incentix (LIXX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Libra Incentix (USD)

Скільки коштуватиме Libra Incentix (LIXX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Libra Incentix (LIXX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Libra Incentix.

Перегляньте прогноз ціни Libra Incentix вже зараз!

LIXX до місцевих валют

Токеноміка Libra Incentix (LIXX)

Розуміння токеноміки Libra Incentix (LIXX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LIXX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Libra Incentix (LIXX)

Скільки сьогодні коштує Libra Incentix (LIXX)?
Актуальна ціна LIXX у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LIXX до USD?
Поточна ціна LIXX до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Libra Incentix?
Ринкова капіталізація LIXX — $ 977,06K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LIXX?
Циркуляційна пропозиція LIXX — 6,70B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LIXX?
LIXX досяг історичної максимальної ціни у 0,00473475 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LIXX?
Історична мінімальна ціна LIXX становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LIXX?
Актуальний обсяг торгівлі LIXX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LIXX цього року?
LIXX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LIXX для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:32:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Libra Incentix (LIXX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.