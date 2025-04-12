Сьогоднішня ціна Libra Credit (LBA)

Поточна ціна Libra Credit (LBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.28K USD. Ціна LBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Libra Credit:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Libra Credit протягом дня — +14.05%

- циркуляційна пропозиція – 675.00M USD

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