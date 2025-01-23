Ціна Liberty Square Filth (FLTH)
Поточна ціна Liberty Square Filth (FLTH) сьогодні становить 0.00817791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Liberty Square Filth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.17 USD
- зміна ціни Liberty Square Filth протягом дня — +2.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FLTH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FLTH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Liberty Square Filth до USD становила $ +0.00018013.
За останні 30 днів зміна ціни Liberty Square Filth до USD становила $ -0.0025449557.
За останні 60 днів зміна ціни Liberty Square Filth до USD становила $ +0.0062097250.
За останні 90 днів зміна ціни Liberty Square Filth до USD становила $ +0.004402670233121912.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018013
|+2.25%
|30 днів
|$ -0.0025449557
|-31.11%
|60 днів
|$ +0.0062097250
|+75.93%
|90 днів
|$ +0.004402670233121912
|+116.62%
Останній аналіз цін Liberty Square Filth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+2.25%
-15.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Filth (FLTH) is the official deflationary SPL token for Liberty Square, an NFT project built on the Solana blockchain. With a core emphasis on art, utility and future development; Liberty Square has successfully delivered a range of innovations to their ecosystem and community through creations ranging from media to infrastructure. FLTH serves primarily as the rewards token for the Liberty Square project and can be earned through staking NFT collectibles on-chain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FLTH до AUD
A$0.0130028769
|1 FLTH до GBP
￡0.0066241071
|1 FLTH до EUR
€0.0078507936
|1 FLTH до USD
$0.00817791
|1 FLTH до MYR
RM0.0362281413
|1 FLTH до TRY
₺0.2915424915
|1 FLTH до JPY
¥1.2793522404
|1 FLTH до RUB
₽0.8115757884
|1 FLTH до INR
₹0.7080434478
|1 FLTH до IDR
Rp131.9017557273
|1 FLTH до PHP
₱0.4786530723
|1 FLTH до EGP
￡E.0.4114306521
|1 FLTH до BRL
R$0.0485767854
|1 FLTH до CAD
C$0.0116944113
|1 FLTH до BDT
৳0.9973779036
|1 FLTH до NGN
₦12.718285632
|1 FLTH до UAH
₴0.34347222
|1 FLTH до VES
Bs0.44978505
|1 FLTH до PKR
Rs2.2798377498
|1 FLTH до KZT
₸4.261508901
|1 FLTH до THB
฿0.2768222535
|1 FLTH до TWD
NT$0.267417657
|1 FLTH до CHF
Fr0.007360119
|1 FLTH до HKD
HK$0.0636241398
|1 FLTH до MAD
.د.م0.0816155418