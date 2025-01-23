Сьогоднішня ціна Liberty Square Filth (FLTH)

Поточна ціна Liberty Square Filth (FLTH) сьогодні становить 0.00817791 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLTH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Liberty Square Filth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.17 USD

- зміна ціни Liberty Square Filth протягом дня — +2.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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