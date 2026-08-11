Сьогоднішня ціна Libertum

Поточна ціна Libertum (LBM) сьогодні становить $ 0,00112404, зі зміною 32,72% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LBM до USD становить $ 0,00112404 за LBM.

Libertum наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 125, з циркуляційною пропозицією у 57,93M LBM. Протягом останніх 24 годин LBM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00113123 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,160025, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LBM змінився на -0,38% за останню годину та на -13,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,18K.

Ринкова інформація щодо Libertum (LBM)

Ринкова капіталізація $ 65,13K$ 65,13K $ 65,13K Обсяг (за 24 год) $ 1,18K$ 1,18K $ 1,18K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 224,84K$ 224,84K $ 224,84K Циркуляційне постачання 57,93M 57,93M 57,93M Загальна пропозиція 200 000 000,0 200 000 000,0 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Libertum — $ 65,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,18K. Циркуляційна пропозиція LBM — 57,93M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 224,84K.