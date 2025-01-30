Ціна Libertarian Dog (LIBERTA)
Поточна ціна Libertarian Dog (LIBERTA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIBERTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Libertarian Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.82K USD
- зміна ціни Libertarian Dog протягом дня — +1.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Libertarian Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Libertarian Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Libertarian Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Libertarian Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.34%
|30 днів
|$ 0
|+0.67%
|60 днів
|$ 0
|-81.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Libertarian Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+1.34%
-2.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to $Liberta, the Libertarian Dog Coin on the Solana blockchain! Liberta is Latin and means "a woman that is freed from slavery" $Liberta is more than just a cryptocurrency; it is a movement dedicated to increasing personal freedom by challenging the traditional concept of government-issued money. Our mission is to empower individuals by replacing state-controlled currencies with money issued by citizens, fostering an environment where financial autonomy and liberty can thrive. In a world where centralized financial systems often limit our freedom, $Liberta stands as a beacon of hope and change. Built on the fast, secure, and scalable Solana blockchain, $Liberta aims to provide an alternative financial ecosystem that is both efficient and liberating. By leveraging the power of decentralization, $Liberta enables users to take control of their finances, ensuring that money serves the people, not the other way around. Join us in this revolutionary journey towards a more free and just financial world. With $Liberta, we're not just creating a new currency; we're building a community that values liberty, autonomy, and the true spirit of decentralized finance. Embrace the future with $Liberta and be a part of the change you wish to see in the world.
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