Токеноміка LibertAI (LTAI) Дізнайтеся ключову інформацію про LibertAI (LTAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LibertAI (LTAI) LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. Офіційний вебсайт: https://LibertAI.io/ Whitepaper: https://libertai.io/Litepaper_0624_v2.pdf Купити LTAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LibertAI (LTAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LibertAI (LTAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,03M $ 3,03M $ 3,03M Загальна пропозиція: $ 23,46M $ 23,46M $ 23,46M Циркуляційна пропозиція: $ 16,45M $ 16,45M $ 16,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,33M $ 4,33M $ 4,33M Історичний максимум: $ 0,807171 $ 0,807171 $ 0,807171 Історичний мінімум: $ 0,083301 $ 0,083301 $ 0,083301 Поточна ціна: $ 0,184481 $ 0,184481 $ 0,184481 Дізнайтеся більше про ціну LibertAI (LTAI)

Токеноміка LibertAI (LTAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LibertAI (LTAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LTAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LTAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LTAI, досліджуйте ціну токена LTAI в реальному часі!

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