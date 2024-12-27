Сьогоднішня ціна LibertAI (LTAI)

Поточна ціна LibertAI (LTAI) сьогодні становить 0.514676 USD з ринковою капіталізацією $ 7.37M USD. Ціна LTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LibertAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.78K USD

- зміна ціни LibertAI протягом дня — +1.35%

- циркуляційна пропозиція – 14.32M USD

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