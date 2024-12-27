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Ціна LibertAI (LTAI)

USD

Графік ціни LibertAI (LTAI) в реальному часі

$0.514676
$0.514676$0.514676
+1.30%(1D)

Сьогоднішня ціна LibertAI (LTAI)

Поточна ціна LibertAI (LTAI) сьогодні становить 0.514676 USD з ринковою капіталізацією $ 7.37M USD. Ціна LTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LibertAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.78K USD
- зміна ціни LibertAI протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 14.32M USD

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Цінові показники LibertAI (LTAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LibertAI до USD становила $ +0.00685373.
За останні 30 днів зміна ціни LibertAI до USD становила $ -0.1159663845.
За останні 60 днів зміна ціни LibertAI до USD становила $ -0.0361492467.
За останні 90 днів зміна ціни LibertAI до USD становила $ +0.10554217106148737.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00685373+1.35%
30 днів$ -0.1159663845-22.53%
60 днів$ -0.0361492467-7.02%
90 днів$ +0.10554217106148737+25.80%

Аналіз цін LibertAI (LTAI)

Останній аналіз цін LibertAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.489362
$ 0.489362$ 0.489362

$ 0.51736
$ 0.51736$ 0.51736

$ 0.807171
$ 0.807171$ 0.807171

+0.37%

+1.35%

+5.18%

Ринкова інформація LibertAI (LTAI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

$ 2.78K
$ 2.78K$ 2.78K

14.32M
14.32M 14.32M

Що таке LibertAI ( LTAI)

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. 

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

LTAI до місцевих валют

1 LTAI до AUD
A$0.8234816
1 LTAI до GBP
0.40659404
1 LTAI до EUR
0.4889422
1 LTAI до USD
$0.514676
1 LTAI до MYR
RM2.30060172
1 LTAI до TRY
18.12688872
1 LTAI до JPY
¥81.14896492
1 LTAI до RUB
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1 LTAI до INR
44.01509152
1 LTAI до IDR
Rp8,301.22464428
1 LTAI до PHP
29.95928996
1 LTAI до EGP
￡E.26.18156812
1 LTAI до BRL
R$3.18069768
1 LTAI до CAD
C$0.73598668
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61.4008468
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Bs26.248476
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Rs143.04390068
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1 LTAI до THB
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Fr0.4632084
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