Ціна LibertAI (LTAI)
Поточна ціна LibertAI (LTAI) сьогодні становить 0.514676 USD з ринковою капіталізацією $ 7.37M USD. Ціна LTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LibertAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.78K USD
- зміна ціни LibertAI протягом дня — +1.35%
- циркуляційна пропозиція – 14.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LibertAI до USD становила $ +0.00685373.
За останні 30 днів зміна ціни LibertAI до USD становила $ -0.1159663845.
За останні 60 днів зміна ціни LibertAI до USD становила $ -0.0361492467.
За останні 90 днів зміна ціни LibertAI до USD становила $ +0.10554217106148737.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00685373
|+1.35%
|30 днів
|$ -0.1159663845
|-22.53%
|60 днів
|$ -0.0361492467
|-7.02%
|90 днів
|$ +0.10554217106148737
|+25.80%
Останній аналіз цін LibertAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
+1.35%
+5.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services.
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