Ціна Libero Financial (LIBERO)
Поточна ціна Libero Financial (LIBERO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LIBERO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Libero Financial:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.03 USD
- зміна ціни Libero Financial протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Libero Financial до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Libero Financial до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Libero Financial до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Libero Financial до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+24.83%
|60 днів
|$ 0
|-14.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Libero Financial: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Libero Financial is an auto-staking token that lets each token holder become a Stakeholder. With our positive rebase formula, Libero is creating a new type of elastic token, allowing $LIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 158,893.59% plus 226% BUSD APR passive income from Trading Volume. Libero Financial is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with Risk Free Value (RFV) funds accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is stored in stable coin, and bridged to multi-chain and farm at the most attracting yield farms. The profit is used to better support $Libero price floor & stability.
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