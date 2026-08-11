Сьогоднішня ціна Liberland LLD

Поточна ціна Liberland LLD (LLD) сьогодні становить $ 0,247436, зі зміною 0,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LLD до USD становить $ 0,247436 за LLD.

Liberland LLD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 639 079, з циркуляційною пропозицією у 2,58M LLD. Протягом останніх 24 годин LLD торгувався між $ 0,245851 (мінімум) та $ 0,25008 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 26,82, тоді як історичний мінімум — $ 0,230688.

У короткостроковій динаміці LLD змінився на -0,10% за останню годину та на -4,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 540,99.

Ринкова інформація щодо Liberland LLD (LLD)

Ринкова капіталізація $ 639,08K$ 639,08K $ 639,08K Обсяг (за 24 год) $ 540,99$ 540,99 $ 540,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 908,79K$ 908,79K $ 908,79K Циркуляційне постачання 2,58M 2,58M 2,58M Загальна пропозиція 3 672 700,0 3 672 700,0 3 672 700,0

Поточна ринкова капіталізація Liberland LLD — $ 639,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 540,99. Циркуляційна пропозиція LLD — 2,58M, зі загальною пропозицією 3672700.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 908,79K.