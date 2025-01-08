Ціна LGCY Network (LGCY)
Поточна ціна LGCY Network (LGCY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.28K USD. Ціна LGCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LGCY Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.59 USD
- зміна ціни LGCY Network протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 12.31B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LGCY Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LGCY Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LGCY Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LGCY Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-21.53%
|60 днів
|$ 0
|+9.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LGCY Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+19.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.
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