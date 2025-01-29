Сьогоднішня ціна LFIT (LFIT)

Поточна ціна LFIT (LFIT) сьогодні становить 1.027 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LFIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LFIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни LFIT протягом дня — +3.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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