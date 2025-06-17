Ціна LFGSwap Finance (LFG)
Поточна ціна LFGSwap Finance (LFG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна LFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LFGSwap Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни LFGSwap Finance протягом дня — +6,06%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LFGSwap Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LFGSwap Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LFGSwap Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LFGSwap Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6,06%
|30 днів
|$ 0
|-37,86%
|60 днів
|$ 0
|-19,14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LFGSwap Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,14%
+6,06%
-9,54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LFGSwap is a community-driven organization built to solve what might be called the “liquidity problem.” One could define this problem as the inability of disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way, and vice versa. While other solutions provide incrementally progressive advances toward solving the problem of liquidity, LFGSwap’s progress is intended to create a broader range of network effects. Rather than limiting itself to a single solution, LFGSwap intertwines many decentralized markets and instruments.
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Розуміння токеноміки LFGSwap Finance (LFG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LFG зараз!
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