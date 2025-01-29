Сьогоднішня ціна LFG (@LFG)

Поточна ціна LFG (@LFG) сьогодні становить 0.00276248 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна @LFG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LFG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.93K USD

- зміна ціни LFG протягом дня — -16.57%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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