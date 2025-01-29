Ціна LFG (@LFG)
Поточна ціна LFG (@LFG) сьогодні становить 0.00276248 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна @LFG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LFG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.93K USD
- зміна ціни LFG протягом дня — -16.57%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LFG до USD становила $ -0.000548966303457027.
За останні 30 днів зміна ціни LFG до USD становила $ -0.0002863407.
За останні 60 днів зміна ціни LFG до USD становила $ -0.0005370915.
За останні 90 днів зміна ціни LFG до USD становила $ -0.000241498829336433.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000548966303457027
|-16.57%
|30 днів
|$ -0.0002863407
|-10.36%
|60 днів
|$ -0.0005370915
|-19.44%
|90 днів
|$ -0.000241498829336433
|-8.03%
Останній аналіз цін LFG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
-16.57%
-22.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface
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