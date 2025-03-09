Сьогоднішня ціна LF (LF)

Поточна ціна LF (LF) сьогодні становить 0.00100038 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.21M USD

- зміна ціни LF протягом дня — -20.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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