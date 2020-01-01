Токеноміка Lexicon (LEXICON) Дізнайтеся ключову інформацію про Lexicon (LEXICON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lexicon (LEXICON) Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets. Офіційний вебсайт: https://lexicon.chat Купити LEXICON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lexicon (LEXICON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lexicon (LEXICON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 79,90K $ 79,90K $ 79,90K Загальна пропозиція: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M Циркуляційна пропозиція: $ 999,72M $ 999,72M $ 999,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 79,90K $ 79,90K $ 79,90K Історичний максимум: $ 0,00881268 $ 0,00881268 $ 0,00881268 Історичний мінімум: $ 0,00007334 $ 0,00007334 $ 0,00007334 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Lexicon (LEXICON)

Токеноміка Lexicon (LEXICON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lexicon (LEXICON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEXICON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEXICON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEXICON, досліджуйте ціну токена LEXICON в реальному часі!

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