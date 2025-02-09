Ціна Lexicon (LEXICON)
Поточна ціна Lexicon (LEXICON) сьогодні становить 0.00102661 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна LEXICON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lexicon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.58K USD
- зміна ціни Lexicon протягом дня — -16.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lexicon до USD становила $ -0.000205627624635817.
За останні 30 днів зміна ціни Lexicon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lexicon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lexicon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000205627624635817
|-16.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lexicon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.34%
-16.68%
-22.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lexicon is a DeFAI token that includes an AI agent framework. The project also has its own products, each meant to help people manage digital assets in simpler ways. The AI agent looks at market data, finds possible risks, and gives suggestions to make the system work better. It doesn’t remove human control, but offers real-time advice and support. The framework is built to be clear and secure. The team checks the code through audits and regular updates, aiming to catch problems early. They encourage community members—developers, researchers, and token holders—to give feedback, suggest upgrades, and build new tools. By mixing AI with DeFi, Lexicon wants to keep up with changes in the market and give users a more direct, helpful approach to handling their assets.
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