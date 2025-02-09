Сьогоднішня ціна Lexicon (LEXICON)

Поточна ціна Lexicon (LEXICON) сьогодні становить 0.00102661 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна LEXICON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lexicon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.58K USD

- зміна ціни Lexicon протягом дня — -16.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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