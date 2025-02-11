Ціна LexiAI (LEXI)
Поточна ціна LexiAI (LEXI) сьогодні становить 0.0019323 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LexiAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD
- зміна ціни LexiAI протягом дня — -5.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LexiAI до USD становила $ -0.00011488642370844.
За останні 30 днів зміна ціни LexiAI до USD становила $ -0.0009082905.
За останні 60 днів зміна ціни LexiAI до USD становила $ -0.0013228606.
За останні 90 днів зміна ціни LexiAI до USD становила $ -0.006465608411197095.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00011488642370844
|-5.61%
|30 днів
|$ -0.0009082905
|-47.00%
|60 днів
|$ -0.0013228606
|-68.46%
|90 днів
|$ -0.006465608411197095
|-76.99%
Останній аналіз цін LexiAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
-5.61%
-17.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lexi AI is poised to transform the crypto space by making blockchain technology and cryptocurrency trading more accessible and user-friendly, particularly for WhatsApp users. Through AI-driven solutions and intuitive tools, Lexi AI aims to simplify and enhance the user experience, empowering both new and experienced users alike. Our vision is to demystify the complexities of blockchain technology and cryptocurrency trading, offering seamless, AI-powered solutions that cater specifically to the needs of WhatsApp users. Lexi AI aims to empower both new and experienced users by providing intuitive tools that streamline their interactions with the crypto world.
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