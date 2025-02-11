Сьогоднішня ціна LexiAI (LEXI)

Поточна ціна LexiAI (LEXI) сьогодні становить 0.0019323 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LEXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LexiAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.35K USD

- зміна ціни LexiAI протягом дня — -5.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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