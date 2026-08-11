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Поточна ціна LeverUp MON сьогодні становить 0,02171949 USD. Ринкова капіталізація LVMON становить 1 593 355 USD. Відстежуйте оновлення цін LVMON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна LeverUp MON сьогодні становить 0,02171949 USD. Ринкова капіталізація LVMON становить 1 593 355 USD. Відстежуйте оновлення цін LVMON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна LeverUp MON (LVMON)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LVMON до USD:

$0,02197853
$0,02197853$0,02197853
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни LeverUp MON (LVMON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:35:57 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна LeverUp MON

Поточна ціна LeverUp MON (LVMON) сьогодні становить $ 0,02171949, зі зміною 0,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LVMON до USD становить $ 0,02171949 за LVMON.

LeverUp MON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 593 355, з циркуляційною пропозицією у 73,36M LVMON. Протягом останніх 24 годин LVMON торгувався між $ 0,02155385 (мінімум) та $ 0,02312491 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03797289, тоді як історичний мінімум — $ 0,00134214.

У короткостроковій динаміці LVMON змінився на -0,69% за останню годину та на +4,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,06K.

Ринкова інформація щодо LeverUp MON (LVMON)

$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M

$ 6,06K
$ 6,06K$ 6,06K

$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M

73,36M
73,36M 73,36M

73 360 615,53794238
73 360 615,53794238 73 360 615,53794238

Поточна ринкова капіталізація LeverUp MON — $ 1,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,06K. Циркуляційна пропозиція LVMON — 73,36M, зі загальною пропозицією 73360615.53794238. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,59M.

Історія ціни LeverUp MON у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,02155385
$ 0,02155385$ 0,02155385
Мін. за 24 год
$ 0,02312491
$ 0,02312491$ 0,02312491
Макс. за 24 год

$ 0,02155385
$ 0,02155385$ 0,02155385

$ 0,02312491
$ 0,02312491$ 0,02312491

$ 0,03797289
$ 0,03797289$ 0,03797289

$ 0,00134214
$ 0,00134214$ 0,00134214

-0,69%

+0,91%

+4,32%

+4,32%

Історія ціни LeverUp MON (LVMON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LeverUp MON до USD становила $ +0,00019488.
За останні 30 днів зміна ціни LeverUp MON до USD становила $ -0,0005370295.
За останні 60 днів зміна ціни LeverUp MON до USD становила $ +0,0003490256.
За останні 90 днів зміна ціни LeverUp MON до USD становила $ +0,000000303810472553.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00019488+0,91%
30 днів$ -0,0005370295-2,47%
60 днів$ +0,0003490256+1,61%
90 днів$ +0,000000303810472553+0,00%

Прогноз ціни LeverUp MON

Прогноз ціни LeverUp MON (LVMON) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LVMON у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни LeverUp MON (LVMON) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна LeverUp MON потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне LeverUp MON у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LVMON на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни LeverUp MON.

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Ресурс LeverUp MON (LVMON)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Monad EcosystemSynthetic Asset

Про LeverUp MON

Яка зараз ринкова ціна LeverUp MON?

LeverUp MON оцінюється в ₴0.9571615482041786160000, зі зміною 0.90% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має LVMON?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення LVMON у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний LeverUp MON у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість LVMON?

Обігова кількість становить 73360615.53794238, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для LeverUp MON?

LeverUp MON згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як LVMON виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Synthetic Asset,Monad Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Synthetic Asset,Monad Ecosystem, імпульс LVMON залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про LeverUp MON

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:35:57 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для LeverUp MON (LVMON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00900
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TOFU Story

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$0,0003588
$0,0003588$0,0003588

+15,00%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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