Токеноміка Leverj Gluon (L2) Дізнайтеся ключову інформацію про Leverj Gluon (L2), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Leverj Gluon (L2) Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Офіційний вебсайт: https://www.leverj.io/ Купити L2 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Leverj Gluon (L2) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Leverj Gluon (L2), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 236,22K $ 236,22K $ 236,22K Загальна пропозиція: $ 219,54M $ 219,54M $ 219,54M Циркуляційна пропозиція: $ 219,54M $ 219,54M $ 219,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 236,22K $ 236,22K $ 236,22K Історичний максимум: $ 0,273661 $ 0,273661 $ 0,273661 Історичний мінімум: $ 0,00002002 $ 0,00002002 $ 0,00002002 Поточна ціна: $ 0,001076 $ 0,001076 $ 0,001076 Дізнайтеся більше про ціну Leverj Gluon (L2)

Токеноміка Leverj Gluon (L2): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Leverj Gluon (L2) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів L2, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів L2, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку L2, досліджуйте ціну токена L2 в реальному часі!

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