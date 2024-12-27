Сьогоднішня ціна Leverj Gluon (L2)

Поточна ціна Leverj Gluon (L2) сьогодні становить 0.00168962 USD з ринковою капіталізацією $ 370.31K USD. Ціна L2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Leverj Gluon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.56 USD

- зміна ціни Leverj Gluon протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 219.17M USD

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