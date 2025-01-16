Ціна Leveraged stETH (XSTETH)
Поточна ціна Leveraged stETH (XSTETH) сьогодні становить 0.874183 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XSTETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leveraged stETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Leveraged stETH протягом дня — +8.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leveraged stETH до USD становила $ +0.068038.
За останні 30 днів зміна ціни Leveraged stETH до USD становила $ -0.2345940889.
За останні 60 днів зміна ціни Leveraged stETH до USD становила $ +0.0610108925.
За останні 90 днів зміна ціни Leveraged stETH до USD становила $ +0.2971632027950359.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.068038
|+8.43%
|30 днів
|$ -0.2345940889
|-26.83%
|60 днів
|$ +0.0610108925
|+6.98%
|90 днів
|$ +0.2971632027950359
|+51.50%
Останній аналіз цін Leveraged stETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+8.43%
+0.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
xstETH token, also called leveraged stETH, is a decentralized, composable leveraged long stETH futures contract with a low risk of liquidations and a 0 funding fee. To create a stable-leverage pair, f(x) holds a reserve of some base token. To start, let’s consider stETH. Minted against that stETH reserve are two types of derivative tokens; one stable, and one volatile(xstETH). At all times, the total market cap of the two derivative tokens is held equal to the value of the reserve, and any derivative token can be redeemed at any time for its share of the reserve base token. The volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x- 4x, though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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