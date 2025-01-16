Ціна Leveraged frxETH (XFRXETH)
Поточна ціна Leveraged frxETH (XFRXETH) сьогодні становить 0.950384 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XFRXETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leveraged frxETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Leveraged frxETH протягом дня — +10.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leveraged frxETH до USD становила $ +0.09408.
За останні 30 днів зміна ціни Leveraged frxETH до USD становила $ -0.2256456815.
За останні 60 днів зміна ціни Leveraged frxETH до USD становила $ +0.1126557632.
За останні 90 днів зміна ціни Leveraged frxETH до USD становила $ +0.351740367949241.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.09408
|+10.97%
|30 днів
|$ -0.2256456815
|-23.74%
|60 днів
|$ +0.1126557632
|+11.85%
|90 днів
|$ +0.351740367949241
|+58.76%
Останній аналіз цін Leveraged frxETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+10.97%
+0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The xfrxETH token, also called leveraged frxETH, is a decentralized, composable leveraged long frxETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. As the price of the reserve token varies, so too does the amount of base token a user may redeem for each of the stable and volatile tokens. The stable token is held fixed at a USD value of $1, so as the price of stETH in the reserve rises, the volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x — 4x though though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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