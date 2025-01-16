Ціна Leveraged ezETH (XEZETH)
Поточна ціна Leveraged ezETH (XEZETH) сьогодні становить 0.540401 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XEZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leveraged ezETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Leveraged ezETH протягом дня — +7.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leveraged ezETH до USD становила $ +0.03867358.
За останні 30 днів зміна ціни Leveraged ezETH до USD становила $ -0.1264388108.
За останні 60 днів зміна ціни Leveraged ezETH до USD становила $ +0.0420871324.
За останні 90 днів зміна ціни Leveraged ezETH до USD становила $ +0.15041684163565975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03867358
|+7.70%
|30 днів
|$ -0.1264388108
|-23.39%
|60 днів
|$ +0.0420871324
|+7.79%
|90 днів
|$ +0.15041684163565975
|+38.57%
Останній аналіз цін Leveraged ezETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+7.70%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The xezETH token, also called leveraged ezETH, is a decentralized, composable leveraged long ezETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xezETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Renzo's ezETH. Hence, xezETH was born.
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