Сьогоднішня ціна Leveraged ezETH (XEZETH)

Поточна ціна Leveraged ezETH (XEZETH) сьогодні становить 0.540401 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XEZETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Leveraged ezETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Leveraged ezETH протягом дня — +7.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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