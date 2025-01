Що таке Leveraged ezETH ( XEZETH)

The xezETH token, also called leveraged ezETH, is a decentralized, composable leveraged long ezETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xezETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Renzo's ezETH. Hence, xezETH was born.

Ресурс Leveraged ezETH (XEZETH) Офіційний вебсайт