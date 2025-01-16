Ціна Leveraged eETH (XEETH)
Поточна ціна Leveraged eETH (XEETH) сьогодні становить 1.22 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XEETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leveraged eETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Leveraged eETH протягом дня — +8.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін XEETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XEETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leveraged eETH до USD становила $ +0.098411.
За останні 30 днів зміна ціни Leveraged eETH до USD становила $ -0.3064959640.
За останні 60 днів зміна ціни Leveraged eETH до USD становила $ +0.1250038840.
За останні 90 днів зміна ціни Leveraged eETH до USD становила $ +0.6221738207723955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.098411
|+8.80%
|30 днів
|$ -0.3064959640
|-25.12%
|60 днів
|$ +0.1250038840
|+10.25%
|90 днів
|$ +0.6221738207723955
|+104.07%
Останній аналіз цін Leveraged eETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+8.80%
+0.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The xeETH token, also called leveraged eETH, is a decentralized, composable leveraged long eETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Ether.fi’s eETH. Hence, xeETH was born.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XEETH до AUD
A$1.952
|1 XEETH до GBP
￡0.9882
|1 XEETH до EUR
€1.1834
|1 XEETH до USD
$1.22
|1 XEETH до MYR
RM5.4778
|1 XEETH до TRY
₺43.249
|1 XEETH до JPY
¥190.9788
|1 XEETH до RUB
₽125.4038
|1 XEETH до INR
₹105.4324
|1 XEETH до IDR
Rp19,999.9968
|1 XEETH до PHP
₱71.309
|1 XEETH до EGP
￡E.61.5124
|1 XEETH до BRL
R$7.3688
|1 XEETH до CAD
C$1.7446
|1 XEETH до BDT
৳147.5712
|1 XEETH до NGN
₦1,897.344
|1 XEETH до UAH
₴51.3376
|1 XEETH до VES
Bs64.66
|1 XEETH до PKR
Rs339.7334
|1 XEETH до KZT
₸644.1356
|1 XEETH до THB
฿42.212
|1 XEETH до TWD
NT$40.1746
|1 XEETH до CHF
Fr1.1102
|1 XEETH до HKD
HK$9.4916
|1 XEETH до MAD
.د.م12.2122