Ціна Leveraged CVX (XCVX)
Поточна ціна Leveraged CVX (XCVX) сьогодні становить 1.97 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XCVX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leveraged CVX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Leveraged CVX протягом дня — +5.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leveraged CVX до USD становила $ +0.098956.
За останні 30 днів зміна ціни Leveraged CVX до USD становила $ -0.5318407030.
За останні 60 днів зміна ціни Leveraged CVX до USD становила $ +3.3467455320.
За останні 90 днів зміна ціни Leveraged CVX до USD становила $ +1.3266720620997704.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.098956
|+5.28%
|30 днів
|$ -0.5318407030
|-26.99%
|60 днів
|$ +3.3467455320
|+169.89%
|90 днів
|$ +1.3266720620997704
|+206.22%
Останній аналіз цін Leveraged CVX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+5.28%
+7.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
f(x) splits CVX into a mix of 0-volatility “floating stablecoins” cvxUSD and high-volatility “leveraged” tokens xCVX. Users can supply CVX to mint either one. cvxUSD is a stablecoin based on CVX that allows users to earn the native staking yield from Convex Finance. Users can stake cvxUSD to stability pools to earn CVX staking yield while remaining pegged to the dollar. On the volatility side, like what f(x) did, xCVX offers up to 3x leverage on CVX with no funding costs or liquidation risk.
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