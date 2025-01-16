Сьогоднішня ціна Leverage WBTC (XWBTC)

Поточна ціна Leverage WBTC (XWBTC) сьогодні становить 2.19 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Leverage WBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Leverage WBTC протягом дня — +5.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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