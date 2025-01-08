Ціна Lever Network (LEV)
Поточна ціна Lever Network (LEV) сьогодні становить 0.0019513 USD з ринковою капіталізацією $ 29.01K USD. Ціна LEV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lever Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.70 USD
- зміна ціни Lever Network протягом дня — -4.15%
- циркуляційна пропозиція – 14.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lever Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lever Network до USD становила $ -0.0002458251.
За останні 60 днів зміна ціни Lever Network до USD становила $ -0.0003283284.
За останні 90 днів зміна ціни Lever Network до USD становила $ -0.0005945127550473664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.15%
|30 днів
|$ -0.0002458251
|-12.59%
|60 днів
|$ -0.0003283284
|-16.82%
|90 днів
|$ -0.0005945127550473664
|-23.35%
Останній аналіз цін Lever Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-4.15%
-11.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lever Network enables lending and borrowing using smart contracts which are open source. Lever Network does not take custody of tokens and is only a peer to peer marketplace for lenders and borrowers. Lever Network uses partner exchanges (Uniswap and Sushi Exchange) for placing a trade. There is a gas delegation fee which the platform might charge on some or all of the transactions. This is only to reimburse the relayers the charge of relaying the transaction onto the blockchain.
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