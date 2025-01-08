Сьогоднішня ціна Lever Network (LEV)

Поточна ціна Lever Network (LEV) сьогодні становить 0.0019513 USD з ринковою капіталізацією $ 29.01K USD. Ціна LEV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lever Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 260.70 USD

- зміна ціни Lever Network протягом дня — -4.15%

- циркуляційна пропозиція – 14.85M USD

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