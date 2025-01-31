Ціна Level Staked USD (SLVLUSD)
Поточна ціна Level Staked USD (SLVLUSD) сьогодні становить 1.033 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SLVLUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Level Staked USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD
- зміна ціни Level Staked USD протягом дня — -0.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Level Staked USD до USD становила $ -0.002352096528864.
За останні 30 днів зміна ціни Level Staked USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Level Staked USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Level Staked USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002352096528864
|-0.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Level Staked USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.22%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.
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