Ціна Level Governance (LGO)
Поточна ціна Level Governance (LGO) сьогодні становить 87,484 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Level Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD
- зміна ціни Level Governance протягом дня — -10.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LGO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LGO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Level Governance до USD становила $ -10,767.67384194079.
За останні 30 днів зміна ціни Level Governance до USD становила $ -19,502.7468812000.
За останні 60 днів зміна ціни Level Governance до USD становила $ -15,018.0720860000.
За останні 90 днів зміна ціни Level Governance до USD становила $ +882.05123751974.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -10,767.67384194079
|-10.95%
|30 днів
|$ -19,502.7468812000
|-22.29%
|60 днів
|$ -15,018.0720860000
|-17.16%
|90 днів
|$ +882.05123751974
|+1.02%
Останній аналіз цін Level Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
-10.95%
-16.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LGO до AUD
A$139,974.4
|1 LGO до GBP
￡70,862.04
|1 LGO до EUR
€84,859.48
|1 LGO до USD
$87,484
|1 LGO до MYR
RM392,803.16
|1 LGO до TRY
₺3,101,307.8
|1 LGO до JPY
¥13,694,745.36
|1 LGO до RUB
₽8,992,480.36
|1 LGO до INR
₹7,558,617.6
|1 LGO до IDR
Rp1,434,163,704.96
|1 LGO до PHP
₱5,115,189.48
|1 LGO до EGP
￡E.4,410,943.28
|1 LGO до BRL
R$528,403.36
|1 LGO до CAD
C$125,102.12
|1 LGO до BDT
৳10,582,064.64
|1 LGO до NGN
₦136,055,116.8
|1 LGO до UAH
₴3,681,326.72
|1 LGO до VES
Bs4,636,652
|1 LGO до PKR
Rs24,361,669.48
|1 LGO до KZT
₸46,189,802.32
|1 LGO до THB
฿3,026,071.56
|1 LGO до TWD
NT$2,881,722.96
|1 LGO до CHF
Fr79,610.44
|1 LGO до HKD
HK$680,625.52
|1 LGO до MAD
.د.م875,714.84