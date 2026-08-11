Яка зараз ринкова ціна Level 114?

Level 114 оцінюється в ₴101.359265842320000, зі зміною -1.81% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SN114?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SN114 у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Level 114 у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SN114?

Обігова кількість становить 1463640.424981405, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Level 114?

Level 114 згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SN114 виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, імпульс SN114 залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.