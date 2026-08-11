Яка зараз ціна Levana?

Levana торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.73% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як LVN порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.73% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо LVN перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Levana виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Terra Ecosystem,Meme,Injective Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Archway Ecosystem?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Terra Ecosystem,Meme,Injective Ecosystem,Osmosis Ecosystem,Archway Ecosystem LVN демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Levana?

Ринкова капіталізація ₴18509959.44472227840000 розташовує LVN на #3794 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують LVN?

Levana згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку LVN?

З 803015393.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.