Що таке Lets Go Brandon ( LETSGO)

Lets Go Brandon is a decentralized meme cryptocurrency; an ERC-20 digital collectible meme coin on the Ethereum Blockchain that allows owners to digitally voice their support for America and the American dream. LGB aims to inspire positivity and patriotism, and to have some fun while doing it (things we think all Americans can relate to).

Ресурс Lets Go Brandon (LETSGO) Офіційний вебсайт