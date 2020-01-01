Токеноміка Lets Get This Bread (LGTB) Дізнайтеся ключову інформацію про Lets Get This Bread (LGTB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lets Get This Bread (LGTB) $LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees. Офіційний вебсайт: https://x.com/LGTBonSol Купити LGTB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lets Get This Bread (LGTB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lets Get This Bread (LGTB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 47,79K $ 47,79K $ 47,79K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 47,79K $ 47,79K $ 47,79K Історичний максимум: $ 0,00283765 $ 0,00283765 $ 0,00283765 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Lets Get This Bread (LGTB)

Токеноміка Lets Get This Bread (LGTB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lets Get This Bread (LGTB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LGTB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LGTB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LGTB, досліджуйте ціну токена LGTB в реальному часі!

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