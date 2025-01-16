Ціна Lethean (LTHN)
Поточна ціна Lethean (LTHN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LTHN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lethean:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.12 USD
- зміна ціни Lethean протягом дня — +2.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lethean до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lethean до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lethean до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lethean до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.17%
|30 днів
|$ 0
|-14.57%
|60 днів
|$ 0
|-17.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lethean: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.17%
-1.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lethean is a Web3 Transit & Data Sovereignty Virtual People Network
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