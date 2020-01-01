Токеноміка Let that sink in (SINK) Дізнайтеся ключову інформацію про Let that sink in (SINK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Let that sink in (SINK) The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem. Офіційний вебсайт: https://sinktoken.com/ Купити SINK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Let that sink in (SINK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Let that sink in (SINK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57,80K $ 57,80K $ 57,80K Загальна пропозиція: $ 799,68M $ 799,68M $ 799,68M Циркуляційна пропозиція: $ 799,68M $ 799,68M $ 799,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 57,80K $ 57,80K $ 57,80K Історичний максимум: $ 0,00507815 $ 0,00507815 $ 0,00507815 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Let that sink in (SINK)

Токеноміка Let that sink in (SINK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Let that sink in (SINK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SINK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SINK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SINK, досліджуйте ціну токена SINK в реальному часі!

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