Ціна Let that sink in (SINK)
Поточна ціна Let that sink in (SINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.76K USD. Ціна SINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Let that sink in:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.75K USD
- зміна ціни Let that sink in протягом дня — -0.26%
- циркуляційна пропозиція – 799.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Let that sink in до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Let that sink in до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Let that sink in до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Let that sink in до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.26%
|30 днів
|$ 0
|-58.13%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Let that sink in: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
-0.26%
+1.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem.
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