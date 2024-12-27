Сьогоднішня ціна Let that sink in (SINK)

Поточна ціна Let that sink in (SINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 177.76K USD. Ціна SINK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Let that sink in:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.75K USD

- зміна ціни Let that sink in протягом дня — -0.26%

- циркуляційна пропозиція – 799.92M USD

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