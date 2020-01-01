Токеноміка Let me do it for you (NOSE) Дізнайтеся ключову інформацію про Let me do it for you (NOSE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Let me do it for you (NOSE) Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Офіційний вебсайт: https://www.x.com/nosecto Купити NOSE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Let me do it for you (NOSE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Let me do it for you (NOSE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,99K $ 7,99K $ 7,99K Загальна пропозиція: $ 997,65M $ 997,65M $ 997,65M Циркуляційна пропозиція: $ 974,57M $ 974,57M $ 974,57M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,18K $ 8,18K $ 8,18K Історичний максимум: $ 0,0023184 $ 0,0023184 $ 0,0023184 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Let me do it for you (NOSE)

Токеноміка Let me do it for you (NOSE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Let me do it for you (NOSE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOSE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOSE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOSE, досліджуйте ціну токена NOSE в реальному часі!

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