Ціна Let me do it for you (NOSE)
Поточна ціна Let me do it for you (NOSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.96K USD. Ціна NOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Let me do it for you:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 418.98 USD
- зміна ціни Let me do it for you протягом дня — -13.60%
- циркуляційна пропозиція – 974.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Let me do it for you до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Let me do it for you до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Let me do it for you до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Let me do it for you до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.60%
|30 днів
|$ 0
|-85.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Let me do it for you: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-13.60%
-32.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces.
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