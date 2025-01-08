Сьогоднішня ціна Let me do it for you (NOSE)

Поточна ціна Let me do it for you (NOSE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.96K USD. Ціна NOSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Let me do it for you:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 418.98 USD

- зміна ціни Let me do it for you протягом дня — -13.60%

- циркуляційна пропозиція – 974.57M USD

Отримуйте оновлення цін NOSE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NOSE.