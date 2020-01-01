Токеноміка Let Him Cook ($COOK) Дізнайтеся ключову інформацію про Let Him Cook ($COOK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Let Him Cook ($COOK) Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem. Офіційний вебсайт: https://www.lethimcook.art/ Купити $COOK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Let Him Cook ($COOK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Let Him Cook ($COOK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 540,79K $ 540,79K $ 540,79K Загальна пропозиція: $ 998,73M $ 998,73M $ 998,73M Циркуляційна пропозиція: $ 998,73M $ 998,73M $ 998,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 540,79K $ 540,79K $ 540,79K Історичний максимум: $ 0,01564695 $ 0,01564695 $ 0,01564695 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00054148 $ 0,00054148 $ 0,00054148 Дізнайтеся більше про ціну Let Him Cook ($COOK)

Токеноміка Let Him Cook ($COOK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Let Him Cook ($COOK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $COOK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $COOK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $COOK, досліджуйте ціну токена $COOK в реальному часі!

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