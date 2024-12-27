Ціна Let Him Cook ($COOK)
Поточна ціна Let Him Cook ($COOK) сьогодні становить 0.00145786 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна $COOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Let Him Cook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.66K USD
- зміна ціни Let Him Cook протягом дня — -2.85%
- циркуляційна пропозиція – 998.89M USD
Отримуйте оновлення цін $COOK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни $COOK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Let Him Cook до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Let Him Cook до USD становила $ -0.0009907081.
За останні 60 днів зміна ціни Let Him Cook до USD становила $ -0.0009381801.
За останні 90 днів зміна ціни Let Him Cook до USD становила $ -0.000961220461403597.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.85%
|30 днів
|$ -0.0009907081
|-67.95%
|60 днів
|$ -0.0009381801
|-64.35%
|90 днів
|$ -0.000961220461403597
|-39.73%
Останній аналіз цін Let Him Cook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.41%
-2.85%
-1.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Let Him Cook is a slang phrase that means to freely let a person do something they are good at. Let Him Cook is one of the most popular sayings to every hit social media. We Figured why not have it as a Solana token. With over 500 Million posts on TikTok alone, it was clear, that Let Him Cook is Loved by the masses. The True Purpose and function of the project is to spread the love of the saying for all the masses in the crypto ecosystem. $COOK Is ran by the people, for the people as a Community take over. $COOK is a Memecoin launched Via Pump.Fun on the Solana Ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 $COOK до AUD
A$0.002332576
|1 $COOK до GBP
￡0.0011517094
|1 $COOK до EUR
€0.001384967
|1 $COOK до USD
$0.00145786
|1 $COOK до MYR
RM0.0065166342
|1 $COOK до TRY
₺0.0513458292
|1 $COOK до JPY
¥0.2298607862
|1 $COOK до RUB
₽0.1536147082
|1 $COOK до INR
₹0.1246761872
|1 $COOK до IDR
Rp23.5138676758
|1 $COOK до PHP
₱0.0848620306
|1 $COOK до EGP
￡E.0.0741613382
|1 $COOK до BRL
R$0.0090095748
|1 $COOK до CAD
C$0.0020847398
|1 $COOK до BDT
৳0.173922698
|1 $COOK до NGN
₦2.2567381228
|1 $COOK до UAH
₴0.0610260196
|1 $COOK до VES
Bs0.07435086
|1 $COOK до PKR
Rs0.4051830298
|1 $COOK до KZT
₸0.7541947138
|1 $COOK до THB
฿0.0495089256
|1 $COOK до TWD
NT$0.0478761224
|1 $COOK до CHF
Fr0.001312074
|1 $COOK до HKD
HK$0.0113129936
|1 $COOK до MAD
.د.م0.0146660716