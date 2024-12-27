Сьогоднішня ціна Let Him Cook ($COOK)

Поточна ціна Let Him Cook ($COOK) сьогодні становить 0.00145786 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна $COOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Let Him Cook:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.66K USD

- зміна ціни Let Him Cook протягом дня — -2.85%

- циркуляційна пропозиція – 998.89M USD

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