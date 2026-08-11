Сьогоднішня ціна LESTER by Virtuals

Поточна ціна LESTER by Virtuals (LESTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LESTER до USD становить $ 0 за LESTER.

LESTER by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49,690, з циркуляційною пропозицією у 1.00B LESTER. Протягом останніх 24 годин LESTER торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00477824, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LESTER змінився на -- за останню годину та на -6.45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо LESTER by Virtuals (LESTER)

Ринкова капіталізація $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49.69K$ 49.69K $ 49.69K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація LESTER by Virtuals — $ 49.69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LESTER — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49.69K.