Сьогоднішня ціна Lester

Поточна ціна Lester (LESTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LESTER до USD становить $ 0 за LESTER.

Lester наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 594,34, з циркуляційною пропозицією у 420,69B LESTER. Протягом останніх 24 годин LESTER торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LESTER змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Lester (LESTER)

Ринкова капіталізація $ 12,59K$ 12,59K $ 12,59K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,59K$ 12,59K $ 12,59K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lester — $ 12,59K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LESTER — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,59K.