Ціна Leslie (LESLIE)
Поточна ціна Leslie (LESLIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LESLIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Leslie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.04 USD
- зміна ціни Leslie протягом дня — +2.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LESLIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LESLIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Leslie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Leslie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Leslie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Leslie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.25%
|30 днів
|$ 0
|-44.67%
|60 днів
|$ 0
|-61.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Leslie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+2.25%
-21.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Leslie Coin Ethereum's beloved mascot
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LESLIE до AUD
A$--
|1 LESLIE до GBP
￡--
|1 LESLIE до EUR
€--
|1 LESLIE до USD
$--
|1 LESLIE до MYR
RM--
|1 LESLIE до TRY
₺--
|1 LESLIE до JPY
¥--
|1 LESLIE до RUB
₽--
|1 LESLIE до INR
₹--
|1 LESLIE до IDR
Rp--
|1 LESLIE до PHP
₱--
|1 LESLIE до EGP
￡E.--
|1 LESLIE до BRL
R$--
|1 LESLIE до CAD
C$--
|1 LESLIE до BDT
৳--
|1 LESLIE до NGN
₦--
|1 LESLIE до UAH
₴--
|1 LESLIE до VES
Bs--
|1 LESLIE до PKR
Rs--
|1 LESLIE до KZT
₸--
|1 LESLIE до THB
฿--
|1 LESLIE до TWD
NT$--
|1 LESLIE до CHF
Fr--
|1 LESLIE до HKD
HK$--
|1 LESLIE до MAD
.د.م--