Ціна LERNITAS (2192)
Поточна ціна LERNITAS (2192) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 2192 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LERNITAS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.60 USD
- зміна ціни LERNITAS протягом дня — +5.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LERNITAS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LERNITAS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LERNITAS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LERNITAS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.13%
|30 днів
|$ 0
|-12.95%
|60 днів
|$ 0
|-57.87%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LERNITAS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+5.13%
-3.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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