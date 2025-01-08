Сьогоднішня ціна LEPER (LEPER)

Поточна ціна LEPER (LEPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.05K USD. Ціна LEPER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LEPER:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD

- зміна ціни LEPER протягом дня — -6.63%

- циркуляційна пропозиція – 892.73M USD

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