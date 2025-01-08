Ціна LEPER (LEPER)
Поточна ціна LEPER (LEPER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 63.05K USD. Ціна LEPER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LEPER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.05K USD
- зміна ціни LEPER протягом дня — -6.63%
- циркуляційна пропозиція – 892.73M USD
Отримуйте оновлення цін LEPER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LEPER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LEPER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LEPER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LEPER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LEPER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.63%
|30 днів
|$ 0
|-12.47%
|60 днів
|$ 0
|+315.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LEPER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.72%
-6.63%
-8.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LEPER, a fair-launch memecoin on Solana. No presales, no early investors—just pure, meme-driven madness. Larry the Leper, Pepe’s long-lost Irish cousin, always had luck on his side. Born with a pint in one hand and a deck of cards in the other, he moved from one questionable bet to the next, never afraid to gamble it all. Whether it was betting everything on a horse called "Sure Thing" (which, spoiler alert, rarely was) or waking up with hangovers that could knock out McGregor, Larry the LEPER somehow always managed to come out on top. But horses were just the beginning—crypto was where the real money lay. Larry had crushed it so hard by diving into obscure memecoins that he was practically the Barren Wuffett of the degen world. While others slept, Larry was up at 3 a.m., wagering his entire net worth on coins named after dogs and frogs, watching them either skyrocket to the moon or crash harder than his love life. Now, Larry's gearing up for the next big thing: He's inviting others to join him on this wild ride as they take $LEPER on a journey to become the hottest coin on the block.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LEPER до AUD
A$--
|1 LEPER до GBP
￡--
|1 LEPER до EUR
€--
|1 LEPER до USD
$--
|1 LEPER до MYR
RM--
|1 LEPER до TRY
₺--
|1 LEPER до JPY
¥--
|1 LEPER до RUB
₽--
|1 LEPER до INR
₹--
|1 LEPER до IDR
Rp--
|1 LEPER до PHP
₱--
|1 LEPER до EGP
￡E.--
|1 LEPER до BRL
R$--
|1 LEPER до CAD
C$--
|1 LEPER до BDT
৳--
|1 LEPER до NGN
₦--
|1 LEPER до UAH
₴--
|1 LEPER до VES
Bs--
|1 LEPER до PKR
Rs--
|1 LEPER до KZT
₸--
|1 LEPER до THB
฿--
|1 LEPER до TWD
NT$--
|1 LEPER до CHF
Fr--
|1 LEPER до HKD
HK$--
|1 LEPER до MAD
.د.م--