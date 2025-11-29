Що таке LEO

Токеноміка та аналіз ціни LEOONO by Virtuals (LEO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LEOONO by Virtuals (LEO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 197,30K $ 197,30K $ 197,30K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 197,30K $ 197,30K $ 197,30K Історичний максимум: $ 0,00504633 $ 0,00504633 $ 0,00504633 Історичний мінімум: $ 0,00005216 $ 0,00005216 $ 0,00005216 Поточна ціна: $ 0,00019722 $ 0,00019722 $ 0,00019722 Дізнайтеся більше про ціну LEOONO by Virtuals (LEO) Купити LEO зараз!

Інформація LEOONO by Virtuals (LEO) Офіційний вебсайт: https://www.leoono.com/ai-agent Whitepaper: https://gitbook.leoono.com/

Токеноміка LEOONO by Virtuals (LEO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LEOONO by Virtuals (LEO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LEO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LEO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LEO, досліджуйте ціну токена LEO в реальному часі!

Прогноз ціни LEO Хочете знати, куди рухається LEO? Наша сторінка прогнозу ціни LEO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LEO зараз!

